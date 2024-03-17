"سبيل صويلح".. مبادرة أردنية تُطعم 1300 أسرة في رمضان

الأسر الأكثر حاجة

وكشف الحياري في حديثه أن الأسر المستفيدة من سبيل صويلح والتي وصل عددها في كشوفات العام الحالي إلى نحو 1300 أسرة، تتوزع بين 3 أفراد و13 فردا للأسرة الواحدة، تكاد أن تكون حالتهم الاجتماعية والمادية معدومة، وتحت خط الفقر، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا، وتخضع للكشف الحسي والمكاني من قبل لجان مشكلة من المشرفين المتطوعين في السبيل.

إعداد الطعام والتوزيع

وحول كميات الطعام التي يتم إعدادها وتوزيعها على الأسر المحتاجة، أشار الحياري، إلى أن عدد الوجبات التي يتم إعدادها وتوزيعها طيلة شهر رمضان الفضيل، تصل إلى 4 آلاف وجبة بحيث تكفي الوجبة الواحدة لقرابة 4 أفراد، وتختلف حصص الأسر باختلاف عدد أفرادها، من ناحية الكمية، مبينا أن عدد الوجبات اليومية التي تصدر على مدار الشهر الفضيل، تصل إلى 130 وجبة يوميا.

وقال الحياري لـ "إرم نيوز" " عملية الإعداد والتجهيز والتغليف والتوزيع تتم من خلال المتطوعين من مختلف أحياء منطقة صويلح، ومن مختلف الأعمار، وتتم بطريقة تراعي شروط الصحة والسلامة العامة، والمتبعة في عمليات إعداد الطعام ومستلزماتها بحيث يتم عقد عدة لقاءات مع المتطوعين لرسم وتحديد آلية العمل طيلة الشهر الفضيل والتنسيق واستقبال الاقتراحات لتطوير سبيل صويلح".

المتطوعون والدعم

ووصف الحياري شعور المتطوعين بالعمل بالأكثر من رائع، والذين وصلوا في بعض الأحيان إلى قرابة 100 متطوع وهم لا يتقاضون أي مبالغ من السبيل.

وأضاف " تسود أجواء سبيل صويلح البركة والفرحة والرضا عن النفس، فالعديد من المتطوعين يبنون علاقات طيبة فيما بينهم بالمرتبة الأولى، ويتم تعزيز فكرة المشاركة المجتمعية لدى الشباب واستغلال الأوقات بالعمل الخير والمبادرات الطيبة".

وعن مصادر التمويل والدعم، أشار الحياري إلى أن كل ما يقدم من طعام خلال الشهر الفضيل، هو مقدم من متبرعين من أهالي صويلح وما حولها، باختلاف إمكانياتهم المادية، فلا مساعدة تُردّ مهما كانت قيمتها المادية أو المعنوية.