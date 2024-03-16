إيران.. مقتل 74 شخصا مع بدء الخطة المرورية لعيد النوروز

وقال تيمور حسيني في المؤتمر، إن 60% من الحوادث سببها "عدم الانتباه إلى الأمام" (بما في ذلك التعب والنعاس والتحدث بالهواتف المحمولة أو مع الركاب)، وعدم القدرة على التحكم في الجهاز.

وذكر مسؤول الشرطة، أن عدد وفيات الحوادث في إيران يبلغ 21.5% لكل 100 ألف شخص، بينما تبلغ تلك النسب 16.7% عالمياً، و5.7% في أوروبا، و12.7% في آسيا.

وقبل نحو 4 أشهر، أشار رئيس الشرطة الإيرانية، حسن مؤمني، إلى حوادث المرور باعتبارها "مشكلة خطيرة ومثيرة للقلق" في البلاد، وقال إن "حوادث الطرق تزايدت في السنوات الأخيرة".