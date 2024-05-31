"قواعد ذهبية" تجعل حفل الزفاف لا يُنسى

سلطت صحيفة "الغارديان" الضوء على بعض آداب حفلات الزفاف الشائعة حول العالم، وبينت أنه لا يوجد ما هو صواب وخطأ حول حفلات الزفاف.

وقال أحد الخبراء للصحيفة البريطانية إنه يجب التخلي عن سيارات الزفاف ما لم يكن الزوجان شغوفين بها، كما قال آخر إنه يتعين على أهل العروسين تقاسم نفقات الزواج.

وأضافت ميشال كوهين أنه يتعين على الأزواج تقديم الطعام والشراب بكميات تكفي للضيوف، لأنهما أكثر ما يستمتعون به إلى جانب الحفل.

ومن وجهة نظر جوانا، فإن الإسراف في ديكور وتصميمات الحفل ليس حقاً مطلوبا من الزوجين، إذ يمكن الاكتفاء بشيء بسيط والتفكير بأن الحضور يريدون الاستمتاع باليوم مع الزوجين وليس الانبهار.

وقال مخرج الأفلام جويل إدواردز إنه يتعين على الزوجين تخطي كل ما عليهم فعله بدافع الالتزام والتخلص من كل ما يرهقهم في الحفل.

بالنسبة للمكياج وتصفيف الشعر، اقترحت إميلي فاليريو مصففة شعر ومؤسسة Brushed With Honey NYC "اختيار عارضة أزياء أو شخص يشبهك بحيث تستلهمين ما تريدينه منهن"، مشيرة إلى أن البحث على جوجل عن مكياج زفاف لن يجدي، وسوف يظهر نتائج مبالغا فيها وقديمة.

وأخيراً قال المصور ريك هيبنر إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إنشاء صندوق طلاق، بحيث يمكن أن يكون من ضمن الهدايا التي يقدمها الضيوف من خلال "التبرع لصندوق الضمان للمساعدة في تغطية نفقات الانفصال والطلاق".

آداب الزفاف للضيوف

أما بالنسبة لآداب الزفاف التي يتعين على الضيوف التحلي بها هي عدم إثارة أي مواقف درامية، وترك التصوير للمصورين المحترفين دون إخراج الكاميرات والهواتف الشخصية.

آداب الزفاف للزوجين

وأشارت الصحيفة إلى أنه من اللباقة أن يرسل الزوجان ملاحظات شكر للضيوف على الهدايا التي قدموها، كما عليهما أن يأخذا بعين الاعتبار عدم إقامة الزفاف في ذروة موسم العطلات. وبينت أنه يفضّل دعوة عدد أقل من الأشخاص، فضلاً عن التخطيط لما يمكن أن يفعله الضيوف أثناء جلسة تصوير العروسين.

ومن الآداب التي حث الخبراء الأزواج عليها هي التأكد من راحة الضيوف وأن يكون الزوج حاضراً مع الزوجة والضيوف في نفس الوقت.