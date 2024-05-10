منتج وشقيق بطل "شهر زي العسل" يعلقان على جرأة الفيلم

دافع المنتج جمال سنان عن فيلمه "شهر زي العسل" الذي أحدث جدلاً واسعاً في الخليج مؤخراً وتسبب بإحالة بطله الفنان محمود بوشهري للنيابة العامة.

وقال سنان في تصريح له للتعليق على الجدل: "مافي جرأة نحن عرب ومسلمين ونعرف تقاليدنا وأتينا من خلفية لا أحد يستطيع أن يزايد علينا"، بحسب "إي تي بالعربي".

وأضاف: "نحن نعمل فن أفضل من القهر والعذاب، وبالعكس شهر زي العسل هو عمل كامل متكامل من أعمال نتفليكس أوريجينال".

من جهته، قال الفنان عبدالله بوشهري شقيق محمود بطل العمل: "الفيلم جميل من أول يوم شفته، خفيف، لطيف وفاق توقعاتي، ما توقعت هالشيء كنت متوقع شيء وشفته شيء ثاني، وفاجأنا بالوسط صراحة".

وأضاف في عدة مقاطع على "سناب شات": "تفاجأت بالتمثيل والقصة والإخراج وبكل الممثلين المشاركين بالفيلم"، مضيفا: "محمود و نور عاملين تفاعل خطير فيما بينهم".

يذكر أن وزارة الإعلام الكويتية أحالت محمود بوشهري بطل الفيلم للنيابة العامة لكونه يتضمن "تعدٍّ على القيم الإسلامية ويخالف تقاليد المجتمع"، وفق بيان للوزارة.