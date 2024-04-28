سائق جرافة سعودي يصبح بطلًا بعد إنقاذ 4 أشخاص من السيول (فيديو)

ونجح اثنان من رجال الدفاع المدني استقرا في مقدمة الجرافة، من سحب الأشخاص الأربعة بالتزامن مع جرف السيل للسيارة بعيداً، لينجوا جميعهم من موت محقق بعد أن وصلت مياه السيل إلى سائق الجرافة.

وبدا الأكلبي محترفاً في القيادة بهكذا وضع، ونجح بالخروج من المكان بسلام، وسط تصفيق عدد كبير من الحاضرين الذين اصطفوا على ضفتي الوادي دون أن يكون بمقدورهم فعل أي شيء لإنقاذ المحاصرين.

وسرعان ما تحول التصفيق إلى سيل من عبارات الثناء والإشادة بالمتطوع السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقل مدونوها مقطع الفيديو الذي يوثق ما جرى داخل الوادي والخطورة التي أحاطت بالجرافة ومن عليها.

ونشر أستاذ المناخ الجامعي، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبدالله ‌المسند، مقطع الفيديو على حسابه في "إكس"، وقال: "وادي جعبه ب #بيشة اليوم. عايض الأكلبي في عملية إنقاذ بطولية".