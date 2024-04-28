سائق جرافة سعودي يصبح بطلًا بعد إنقاذ 4 أشخاص من السيول (فيديو)
أصبح مواطن سعودي، تطوع لإنقاذ أربعة أشخاص كادوا أن يلقوا حتفهم جراء تشكل السيول في محافظة بيشة بمنطقة عسير، بطلاً بعدما نجح في المهمة رغم الخطورة الكبيرة.
وأظهر مقطع فيديو، عايض بن دغش الأكلبي، يقود جرافته وسط وادي "جعبه" الذي يجري فيه السيل بقوة، وقد استقرت وسطه سيارة غمرتها المياه الطينية بالكامل، ولجأ ركابها الأربعة لسقفها طلباً للنجاة.
ونجح اثنان من رجال الدفاع المدني استقرا في مقدمة الجرافة، من سحب الأشخاص الأربعة بالتزامن مع جرف السيل للسيارة بعيداً، لينجوا جميعهم من موت محقق بعد أن وصلت مياه السيل إلى سائق الجرافة.
وبدا الأكلبي محترفاً في القيادة بهكذا وضع، ونجح بالخروج من المكان بسلام، وسط تصفيق عدد كبير من الحاضرين الذين اصطفوا على ضفتي الوادي دون أن يكون بمقدورهم فعل أي شيء لإنقاذ المحاصرين.
وسرعان ما تحول التصفيق إلى سيل من عبارات الثناء والإشادة بالمتطوع السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقل مدونوها مقطع الفيديو الذي يوثق ما جرى داخل الوادي والخطورة التي أحاطت بالجرافة ومن عليها.
ونشر أستاذ المناخ الجامعي، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبدالله المسند، مقطع الفيديو على حسابه في "إكس"، وقال: "وادي جعبه ب #بيشة اليوم. عايض الأكلبي في عملية إنقاذ بطولية".
وقال الناشط البيئي سعيد السهيمي في سياق مماثل بجانب تحذير مواطنيه من عبور الوديان خلال هطول الأمطار: "قسم إنه كفو، المواطن (عايض الأكلبي) في عملية إنقاذ بطولية تحبس الأنفاس في وادي جعبه ببيشة. يا ناس حنا مقبلين على موسم أمطار استثنائي ابتعدوا عن الأودية.
وتشهد العديد من مناطق السعودية هطولات مطرية غزيرة في هذه الفترة من السنة، لتجري السيول الجارفة في الوديان، وسط تحذيرات دائمة للمتنزهين من الاقتراب منها أو عبورها.