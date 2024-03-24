عقب ضجة كبيرة.. بطلة إعلان "دقوا الشماسي" ترد على الانتقادات

وقالت الحسيني إنها سعيدة بكل خطوة ومشروع جديد في حياتها، مشيرة إلى أنها تقرأ الرسائل والتعليقات التي تردها على مدار الأيام الثلاث الماضية، فيما عبرت كذلك عن فخرها بالدعم الذي حصلت عليه من الجمهور.

وأثار الإعلان ضجة كبيرة، حيث اعتبره كثيرون، بأنه لا يليق بمسيرة عبد الحليم ويمثل سخرية منه، فيما هددت أسرة العندليب باللجوء إلى القضاء لوقف ما أسمته بـ "العبث" بتراث رمز من رموز الفن المصري والعربي.