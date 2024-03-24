عقب ضجة كبيرة.. بطلة إعلان "دقوا الشماسي" ترد على الانتقادات
ردت المطربة الشابة ملك الحسيني بطلة إعلان أغنية "دقوا الشماسي" على الانتقادات التي أعقبت الإعلان الذي قدمته لصالح أحد المنتجعات السياحية واتهمت بسببه بالإساءة لتراث عبد الحليم حافظ.
وعلقت المطربة الشابة بشكل غير مباشر، على حملة الانتقادات تلك، ونشرت مجموعة من صور كواليس الإعلان على حسابها بموقع "إنستغرام".
وقالت الحسيني إنها سعيدة بكل خطوة ومشروع جديد في حياتها، مشيرة إلى أنها تقرأ الرسائل والتعليقات التي تردها على مدار الأيام الثلاث الماضية، فيما عبرت كذلك عن فخرها بالدعم الذي حصلت عليه من الجمهور.
وأثار الإعلان ضجة كبيرة، حيث اعتبره كثيرون، بأنه لا يليق بمسيرة عبد الحليم ويمثل سخرية منه، فيما هددت أسرة العندليب باللجوء إلى القضاء لوقف ما أسمته بـ "العبث" بتراث رمز من رموز الفن المصري والعربي.