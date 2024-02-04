دراسة تتوقع ارتفاع وفيات سرطان القولون في أوروبا

توقعت دراسة حديثة، وفاة عدد من الشباب الأوروبي أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب سرطان القولون والمستقيم، حيث عزت الدراسة هذا الارتفاع إلى عوامل مثل الكحول وانخفاض مستويات النشاط البدني، والسمنة، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبحسب تقرير للموقع، فإن "توقعات باحثين من جامعة ميلانو في إيطاليا بمجال مرض السرطان، بارتفاع وفيات سرطان القولون والمستقيم بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 49 عامًا، بشكل ملحوظ في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، العام الجاري مقارنة بـ2018".

ونقل الموقع عن كريستينا أنونزياتا، من جمعية السرطان الأمريكية، قولها إن "نتائج دراسة جامعة ميلان تشبه تلك المنشورة في تقرير إحصاءات السرطان 2024 الصادر عن منظمتها، وأن الوضع فيما يتعلق بوفيات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب في أوروبا، كما أبرزته الدراسة، يعكس اتجاها مماثلا لوحظ في الولايات المتحدة، فالعوامل التي تساهم بزيادة الوفيات بسرطان القولون والمستقيم بين الأفراد الأصغر سنا لا تقتصر على أوروبا، لكنها موجودة أيضا في الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى نمط عالمي أوسع".

وخلص تقرير الجمعية إلى أن "سرطان القولون والمستقيم، الذي يسمى أيضًا سرطان الأمعاء، اعتمادًا على مكان ظهوره، هو المسبب الرئيس لوفيات السرطان بين الرجال تحت سن 50 عامًا في الولايات المتحدة، كما أنه ثاني أخطر أنواع السرطان بين النساء من نفس الفئة العمرية، في الولايات المتحدة، ومنذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، بدأت الأرقام بالارتفاع، فيما لفتت وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان بسبب سرطان القولون 2020، الأنظار إلى هذه القضية".

وتطرق إلى" نتائج الدراسة التي نشرتها مؤخرا مجلة Annals of Oncology، وتوقعت خلالها زيادة كبيرة في وفيات سرطان القولون والمستقيم بين الأفراد الأصغر سنا في العديد من البلدان الأوروبية".