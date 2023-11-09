ارتفاع حالات العنف الجنسي في إسبانيا مقارنة مع العام الماضي

ارتفعت حالات العنف الجنسي في إسبانيا بنسبة 10.6% في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة 82.600 حالة نشطة مسجلة في نظام حماية النساء ضحايا العنف الجنسي وأطفالهن، أي بزيادة نحو 8000 حالة عن العام الماضي، وفق تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية أوردته صحيفة "20 مينتوس".

وقال التقرير، إنه من إجمالي 82.649 حالة نشطة، تعلق 1876 منها بالضحايا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، و1038 لمراهقات وفتيات أقل من 18 عامًا.

وأضاف أن أكثر من النصف، حوالي 42.000، هم أمهات معالات قاصرات، أي بنسبة 16.56٪ أكثر مما كانت عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة الوطنية والحرس المدني وشرطة مقاطعة نافارا وقوات الشرطة المحلية، قاموا بوضع 17 امرأة معرضة لخطر شديد (العنف المميت)، تحت المراقبة، كما تم تحديد 13.350 امرأة أخرى على أنها تعاني من مستوى متوسط الخطورة، و36.262 في خطر منخفض، وتم تصنيف 32.059 حالة على أنها ذات مخاطر غير مقدرة.