انطلاق مهرجان "العلمين" في مصر.. والهدف مليون سائح

انطلق في مدينة العلمين الجديدة بمصر، الخميس، مهرجان ترفيهي رياضي فني، بهدف جذب مليون زائر للمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط خلال 44 يوما هي مدة المهرجان.

ويشمل برنامج المهرجان المقام تحت شعار "العالم علمين" مسابقات لكرة القدم الشاطئية والألعاب المائية وسباق سيارات وبطولة دولية للبادل واستعراضات جوية وعروض أزياء، فضلاً عن إقامة البطولة العربية للجودو.

كما يشمل البرنامج الممتد حتى 26 آب/أغسطس نحو عشر حفلات فنية بمشاركة تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وإليسا وعمر خيرت وأنغام وفرقة كايروكي ومغني الراب الأمريكي "روس" إضافة إلى خمس عروض مسرحية.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تشارك في تنظيم المهرجان والترويج له "تشارك في المهرجان نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين على مدار موسم الصيف، لتقديم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط".

وأضاف "من المستهدف أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات في العالم، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل".