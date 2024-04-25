الفنان اللبناني ملحم زين: أصولي عراقية من النجف وأفتخر بذلك

أبدى الفنان اللبناني، ملحم زين، اعتزازه بأصوله العراقية التي تعود إلى محافظة النجف، متفاخرًا بذلك الانتماء، كاشفًا عن نيته تصوير أغنية "جوبي"، قريبًا، في العاصمة بغداد.

ورغم ولادته في لبنان، العام 1982، إلا أنّ ملحم الزين ما زال متمسكًا بجذوره العراقية النجفية ويفتخر بها، حيث قال: "أصولي عراقية من محافظة النجف الأشرف، وأفتخر بذلك، وأسرتي مازالت موجودة في العراق (آل الطفيلي) الكرام، العراق يعني لي الكثير وجدانيًا وعاطفيًا".

وكشف ملحم زين عن نيته تصوير أغنية في العاصمة بغداد بعنوان "جوبي"، معلقًا: "العراق قبل سنوات ليس نفسه اليوم، العراق الذي علَّم الناس الحرف، والصناعة، واللغات، يستحق أن نكون بين أحضانه".

وأضاف عن هوايته للفن: "والدتي كانت تغني للفنانة وردة الجزائرية، ووالدي كان يستمع للفنان محمد عبد الوهاب، والفنان ياس خضر، والفنان ناظم الغزالي، وكثير من الأسماء الكبيرة التي كان صداها يصدح في بيتنا، لذلك تأثرت بتلك الأجواء والأصوات، فأصبح لدي أساس فني قوي".

وعن ألبومه الجديد، قال زين: "يشغلني ألبومي الجديد المرتقب الذي شارف على الانتهاء والذي يضم 6 أغنيات لبنانية، و3 أغنيات عراقية، من ألحان الأخ والصديق الفنان نور الزين".

ووُلد الفنان ملحم زين في البقاع في لبنان، ويحمل الجنسية اللبنانية، وهو واحد من 10 أشقاء لوالديه.