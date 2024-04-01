مصمم معارك "الحشاشين" يكشف لـ"إرم نيوز" عن تحديات العمل

كشف محمد عبد اللاه أحد مصممي معارك مسلسل "الحشاشين" كواليس التدريبات الطويلة، مشيرا إلى أن بعض مشاهد المعارك استغرقت شهورا طويلة، للتحضير لها والتدريب عليها.

وقال عبد اللاه في تصريح لـ"إرم نيوز" إن إعداد مشاهد المعارك تلك، تطلَّب فريق عمل مصريا خاصا، مكونا من 50 شخصا، بالإضافة لفريق كان مع مصمم أجبني مكون من 15 شخصا.

وأكد أن الصعوبات الكبيرة التي واجهتهم في تحضير وتصوير مشاهد المعارك كانت بعد رحيل المصمم الأجنبي وفريقه، حيث تم اسناد استكمال المهمة له وللفريق المصري ما بين تدريبات الخيول، التي كانت غير معتادة على المشاهد الحربية وكذلك الممثلون المشاركون في المعارك.

وأضاف عبد اللاه قائلا: "قمنا بالتدريب لأربعة أشهر، ما بين الممثلين الذين يظهرون بمشاهد المعارك والذين تم اسناد مهمة التدرب بشكل يومي على ركوب الخيل والتعامل مع الأدوات القتالية، وفي الوقت نفسه كان من الضروري تدريب الخيول المشاركة في المشاهد بشكل مستمر من خلال تقنيات الركض والقفز وفقا لما يتناسب مع طبيعة المشاهد".