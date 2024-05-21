افتتاح أول "مسجد ذكي" في الأردن

تم افتتاح أول مسجد في الأردن يعمل بنظام ذكي لخدمة المساجد في البلاد، ويُعرف باسم "مكية خميس"، ويقع في العاصمة عمان، وهو جزء من مبادرة لتطوير الخدمات في المساجد بواسطة التكنولوجيا الحديثة.

وخلال افتتاح المسجد، أكد وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، نية الحكومة تعميم تجربة النظام الذكي في المساجد لتشمل كافة أنحاء المملكة، وذلك كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتحديث الخدمات وتطويرها.

واضاف: "أن مشروع المنظومة الذكية لخدمة المساجد، مشروع ريادي نحو مجتمع مستدام، يسهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية في ترشيد النفقات وسهولة التحكم بجميع مكونات المسجد وإتاحة مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والإبلاغ عنه آليًا بإصدار التنبيهات"، مشيرًا إلى أن ضبط توقيت الأذان ومراعاة فرق التوقيت وكذلك ضبط أداء أنظمة الإضاءة والتكييف وفتح وإغلاق أبواب المسجد سيكون إلكترونيًّا".

ومن جهته، أوضح مراد نواف الرفاعي، مستشار الوزير لشؤون التطوير والابتكار، مراحل تطبيق المشروع، مشيرًا إلى أن المسجد يحتوي على مرافق متعددة، مثل مصلى للنساء وصالة رياضية ودار للقرآن الكريم، ما يجعله بيئة مناسبة لتقييم فاعلية النظام الذكي.

وأكد الرفاعي، أن هذا النموذج يعزز قيم الحوكمة، ويمكّن الوزارة من إدارة المساجد بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا للخزنة الذكية يحد من الولوج إليها لثلاثة أشخاص فقط، وفقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.