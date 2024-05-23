قس يعض امرأة خلال قداس في كنيسة

أقدم قس على تصرف غريب خلال إقامة قداس في مدينة سانت كلاود في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث "عضّ" امرأة من بين الحاضرين.

وكان القداس يذاع على الهواء مباشرة، ووثق شجارا بدأ بين القس والمرأة، عندما حاولت الحصول على "خبز القربان"، ما دفعه إلى عضها.

وقالت المرأة لوسائل إعلام، إن "القس رفض منحها الخبز، ولا تعرف إن كان ذلك بسبب ملابسها".

فيما أكدت شاهدة عيان أن "القس حاول دفع الخبز في فم المرأة المعنية بالقوة، فاضطرت إلى صده، وقالت له، ألا يفعل ذلك، ثم حاولت الحصول بنفسها على خبز القربان، ما أثار جنونه".

وأقرّ القس بقيامه بـ"عض" المرأة، إلا أنه "نفى أن يكون فعل ذلك بسبب ملابسها"، مؤكدا أنه "فعل ذلك دفاعا عن نفسه، وعن خبز القربان المقدس"، وفق تعبيره.

وقال إن المرأة حضرت إلى القداس في العاشرة صباحا، وكان يبدو عليها أنها لا تعرف الطقوس، فحرمها من الخبز.

وأضاف أنها عادت مرة أخرى في قداس آخر، وحاولت انتزاع الخبر، لكن هذه المرة احتدمت المواجهة بينهما، وحاولت انتزاع الخبز من يده، ما دفعه لعضها، كي يحميه، على اعتباره مقدسا.