أحكام بالإعدام والمؤبد لقتلة بدر بولجواهر في المغرب (فيديو)

أصدرت محكمة مغربية، أحكاما قضائية بالإعدام والسجن المؤبد على المتهمين بقتل الضحية بدر بولجواهر، داخل مرآب مطعم "ماكدونالدز"، بعين الذئاب في الدار البيضاء.

وتعرض بولجواهر، لاعتداء متعمد حتى أغمي عليه، ومن ثم عمد أحد المتهمين إلى دهسه عبر سيارة بالمرآب، الأمر الذي شغل الرأي العام في المغرب.

وصدر الحكم بإعدام المتهم "أشرف. ص" لإدانته بالقتل العمد والمشاركة في سرقة واستعمال العنف، فيما أدين "عبد الرفيق. ز" بالسجن 25 عاما و"أحمد. س" بالسجن 20 سنة، و"حميد.ع" بالسجن 5 سنوات، وفق ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.