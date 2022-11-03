عرض مجموعة نادرة من ممتلكات الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني بإنجلترا
تُعرض مجموعة نادرة من ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية، في مزاد علني في بريطانيا، الأسبوع المقبل.
وتشمل الممتلكات المعروضة للبيع أيضا، رخصة القيادة العسكرية المؤقتة للملكة والتي استخدمتها أثناء خدمتها في الحرب العالمية الثانية.
وكان قد تم منح الملكة إليزابيث هذه الرخصة قبل صعودها إلى العرش في الأول من آذار/ مارس عام 1945، ويتضمن الترخيص توقيع بخط اليد للملكة.
وتشير الرخصة إلى أن عيونها زرقاء ويبلغ طولها 160 سنتيمترا، وشعرها بني فاتح.
ومن المتوقع أن يصل سعر رخصة القيادة الموقعة باليد من قبل الملكة إليزابيث، إلى ألفي جنيه إسترليني.
ومن المقرر أيضا أن يُباع في المزاد، ثوب نسائي نادر ارتدته الملكة، بمبلغ يزيد عن 1500 جنيه إسترليني.
وكان قد تم تصميم هذا الثوب النسائي المصنوع من الساتان والدانتيل النادر خصيصًا للملكة في الخمسينيات من القرن الماضي وهو مزخرف بأحرف خاصة بالملكة في الأطراف.
وكانت الملكة إليزابيث قد أهدت هذا الثوب النسائي لدوقة جرافتون، والتي قامت ببيعها لاحقًا في حفل خيري. وأخبرت الدوقة المشتري أنها حصلت على هذا الثوب النسائي من الملكة نفسها بعد أن انتهت من ارتدائه.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن المجموعة أيضا صورا للملكة إليزابيث التقطها مدرب القيادة الخاص بها، الرائد فيوليت ويليسليفي، وقت العسكرية.
وكان قد خدم الرائد ويليسلي أثناء الحرب العالمية الأولى كـ"رسول عسكري"، قبل أن يصبح مدربًا للقيادة في الفيلق الملكي النسائي خلال الحرب العالمية الثانية، وقام الملك جورج السادس فيما بعد بتعيينه لتعليم إليزابيث القيادة في عام 1945.
ومن المقرر أن تباع هذه الممتلكات الأسبوع المقبل في دار مزادات "ريمان دانيس" في كولشيستر بإنجلترا.