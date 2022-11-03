عرض مجموعة نادرة من ممتلكات الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني بإنجلترا

تُعرض مجموعة نادرة من ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية، في مزاد علني في بريطانيا، الأسبوع المقبل.

وتشمل الممتلكات المعروضة للبيع أيضا، رخصة القيادة العسكرية المؤقتة للملكة والتي استخدمتها أثناء خدمتها في الحرب العالمية الثانية.

وكان قد تم منح الملكة إليزابيث هذه الرخصة قبل صعودها إلى العرش في الأول من آذار/ مارس عام 1945، ويتضمن الترخيص توقيع بخط اليد للملكة.

وتشير الرخصة إلى أن عيونها زرقاء ويبلغ طولها 160 سنتيمترا، وشعرها بني فاتح.

ومن المتوقع أن يصل سعر رخصة القيادة الموقعة باليد من قبل الملكة إليزابيث، إلى ألفي جنيه إسترليني.