بعد تعرضه لأزمة صحية.. علاء مرسي يترقب قرار الأطباء

كشف محمد نجل الفنان المصري علاء مرسي، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب القولون، الأحد.

وقال مرسي لـ"إرم نيوز": "كان من المفترض أن يخرج والدي الاثنين، من المستشفى، لكن الأطباء قرروا أن يبقى يوما آخر للاطمئنان عليه".

وأضاف: "من المقرر أن يحدد الأطباء يوم الثلاثاء إن كان سيخضع لعملية جراحية في القولون، أم أنه سيخرج من المستشفى ويكمل العلاج".

وأكد محمد مرسي أن "والده يتحسن"، طالباً الجمهور بالدعاء له.

وخضع علاء مرسي لعملية منظار استكشافي الأحد الماضي، بعد وعكة صحية ألمّت به ناجمة عن مشكلة بالقولون.