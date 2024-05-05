ما حقيقة ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي؟ (فيديو)

وأكدت فاروق عدم وجود مذيعة بالذكاء الاصطناعي، وأن البرنامج جاء لتوضيح كيفية الاستخدام الأمثل لصفحات التواصل الاجتماعي.

وبيَّنت فاروق لوسائل إعلام محلية، أن هدف البرنامج في الأساس توعوي لتحذير الناس، وخصوصًا الشباب، من مخاطر الذكاء الاصطناعي.