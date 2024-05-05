ما حقيقة ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي؟ (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد البرامج، تظهر فيه مذيعة بالذكاء الاصطناعي على الشاشات المصرية.
وأثار مقطع الفيديو تساؤلات حول حقيقته، فيما بررته رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق بأن الفيديو "ترويج ودعاية لبرنامج يُذاع على التلفزيون الرسمي".
وأكدت فاروق عدم وجود مذيعة بالذكاء الاصطناعي، وأن البرنامج جاء لتوضيح كيفية الاستخدام الأمثل لصفحات التواصل الاجتماعي.
وبيَّنت فاروق لوسائل إعلام محلية، أن هدف البرنامج في الأساس توعوي لتحذير الناس، وخصوصًا الشباب، من مخاطر الذكاء الاصطناعي.