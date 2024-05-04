انهيار شيرين عبد الوهاب على المسرح بحفلها في الكويت‎ (فيديو)

وشهد الحفل حضورا واسعا من الجمهور الكويتي، الذي هتف باسم شيرين عبد الوهاب فور صعودها على المسرح، لتحييهم الفنانة المصرية، قائلة: "أنا سعيدة إني في وسطكوا النهاردة في بلدي التانية وأنا النهارده صوت الكويت وبحس إن أنا صوت كل بلد بغنيلها.. انتوا بتحسسوا الفنان أنه صوتكوا فعلا وبيعبر عنكوا شكرا شكرا ليكم من كل قلبي".

ويأتي تصريح شيرين عبد الوهاب بأنها "صوت الكويت" بعد فترة من النزاع على لقب "صوت مصر" بينها وبين مواطنتها المطربة أنغام، حيث منح جمهور كلا الفنانتين لقب "صوت مصر".

وتصدر اسم شيرين عبد الوهاب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ تغنى الجمهور الكويتي بموهبتها، واصفين إياها بـ "صوت الوطن العربي كله".

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد خلال الأسابيع القادمة، إلى جانب انشغالها في الوقت الحالي بتسجيل فيلم عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، استعدادا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.