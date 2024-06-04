السعودية.. 3 مسنين يخطفون الأضواء بإعلان عطور طريف (فيديو)

خطف ثلاثة مسنين، الأضواء بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وجلب إعلان طريف قدموه لصالح شركة عطور، الكثير من الزبائن الذين أعجبوا بفكرة اللجوء لمسنين بدلاً من المشاهير.

وظهر الرجال الثلاثة في مقطع فيديو داخل سيارة، يتناقشون حول منتجات عطور لإحدى الشركات السعودية، مع نصائح ترويجية للعطور ورائحتها الزكية وعطرها الفواح، دون أن تغيب الطرافة عن حديثهم.

وسرعان ما حقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، وسط سيل من التعليقات التي ضمت سعوديين من مختلف مناطق المملكة، أبدى جميعهم إعجابهم بالإعلان وأبطاله، فيما أعلن عدد كبير منهم عزمهم شراء العطر.