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بعد 18 عاماً.. فرحة جنونية لمسن عربي تخرج من الجامعة (فيديو)
ظهر رجل عربي مسن في حالة فرحة جنونية بعدما ضمن التخرج من الجامعة التي يدرس فيها، عقب سنوات طويلة قضاها في الدراسة، وفق ما أفاد به.
وظهر المسن ويدعى "أبومحمد"، الذي لم تح بلده، في مقطع مصور، وهو في غاية التأثر فرحة بنجاحه، مرتدياً زي التخرج الجامعي وقبعة الخريجين الشهيرة.
ورداً على سؤال مصور المقطع عن عدد السنوات التي عاشها في الجامعة، قال "أبومحمد": "قضيت 17 أو 18 عاماً.. كنت أحاول مع المدير والدكتور وبعد ذلك تخرجت من الجامعة".
وأضاف وهو يتراقص فرحاً: "فزت فزت الحمدلله وتخرجت".