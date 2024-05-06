بعد 18 عاماً.. فرحة جنونية لمسن عربي تخرج من الجامعة (فيديو)

ظهر رجل عربي مسن في حالة فرحة جنونية بعدما ضمن التخرج من الجامعة التي يدرس فيها، عقب سنوات طويلة قضاها في الدراسة، وفق ما أفاد به.

وظهر المسن ويدعى "أبومحمد"، الذي لم تح بلده، في مقطع مصور، وهو في غاية التأثر فرحة بنجاحه، مرتدياً زي التخرج الجامعي وقبعة الخريجين الشهيرة.