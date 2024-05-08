العائلة الملكية تتجاهل عيد ميلاد الأمير آرتشي الخامس

احتفل آرتشي، نجل الأمير هاري وميغان ماركل، بعيد ميلاده الخامس قبل يومين، وسط تجاهل ملحوظ من العائلة الملكية، بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووُلد آرتشي يوم 6 مايو 2019، في مستشفى بورتلاند في لندن، بينما قضى عيد ميلاده الأخير مع عائلته في كاليفورنيا، بمن في ذلك شقيقته الصغرى ليليبيت، التي وُلدت في يونيو 2021.

وعلى الرغم من بلوغه الخمس سنوات، إلا أن العائلة الملكية لم تقدم للطفل أي تهان في صفحات القصر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفعل مع أفراد العائلة الأخرين.

ويقول خبراء ملكيون، إن هذا التجاهل يأتي في سياق متجذر من الخلافات بين الأمير هاري وميغان مع العائلة الملكية؛ إذ اتهم الزوجان الملك تشارلز والأميرة كيت ميدلتون بالتمييز العنصري ضد طفلهما الأول، وانتقدا تحيزات الصحافة ضدهما.

يُذكر أن العائلة الملكية ظلت ترسل معايداتها لدوقي ساسكس، حتى بعد تنحيهما عن العمل الرسمي كأعضاء بارزين في العائلة الملكية، ولكن منذ عام 2022، أوضح مسؤولون ملكيون أن القصر سيتوقف عن إرسال التهاني لأفراد غير عاملين في العائلة الملكية.