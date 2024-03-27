الأمّ السورية.. امرأة بخمسة رجال (صور)

كثرت مسؤوليات الأم السورية بعد الحرب، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى الدخل، إلى جانب فقدان المعيل الذي تسبب بوجود أكثر من مليون طفل يتيم، تصل نسبتهم إلى 10% من أطفال سوريا، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وبسبب قلة فرص العمل، اضطرت الأمهات لمزاولة أعمال الرجال، فنشأت أسواقٌ أغلب البائعين فيها من النساء، كما عملت المرأة في المطاعم ووسائط النقل العامة والتسول وجمع المخلفات البلاستيكية من الحاويات أو بيع الخبز أمام الأفران.

مهام جسام بعائدٍ ضعيف

وتحضر الأم السورية، في معظم أسواق مدينة دمشق، مثل "الفحامة" و"باب سريجة" و"الحميدية"، ويشكل بعضهن مجموعات تتعاقد مع تجار سوق "الشعلان" المختص ببيع الخضار الجاهزة.

ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن لـ"إرم نيوز": "تحولات اقتصادية واجتماعية حصلت أثناء الحرب، منها عمل النساء في مهن شاقة، وجلوس فتيات أخريات في المنزل بسبب عدم القدرة على سد نفقات التعليم".

ورغم أن منظمة العمل الدولية تطالب بعمل المرأة وتراه ضروريًا في جميع المجتمعات، إلا أن المهام الجسام التي تتكبدها الأم السورية، في تدبير المنزل ورعاية الأولاد والعمل ساعات طويلة في الخارج، تجعلها تحتمل أكبر من طاقتها بكثير.