الإمام الغزالي.. رجل التصوف والفلسفة والبحث عن الحقيقة

ربما لو عاش الإمام أبو حامد الغزالي في عصرنا الحالي، لصنف في مركز متقدم في قوائم عديدة للأذكياء والناجحين والعصاميين والفلاسفة والمتصوفة والرحالة، وهي بعض فقط مما تميز به ذلك الرجل الذي تفرد في كتابة سيرته الذاتية بجانب مؤلفاته العديدة.

عاش أبو حامد الغزالي بين عامي 450 و 505 هجري، الموافق لـ 1058 و 1111 ميلادي، وخلال حياته التي امتدت لنحو 53 عامًا، قضى عمره كاملًا باستثناء سنوات الطفولة الأولية، طالبًا للعلم، سرعان ما تحول لمعلم فذ في بداية شبابه على غير العادة لمن هم في سنه.

ويعد الغزالي رجل دين لا ينافسه في عصره أحد، فعنده تجد علوم الشريعة الإسلامية وتفسيراتها واختلافاتها، لكن ليس ذلك كل شيء، فكثير من الفلسفة والتصوف الذي وصلنا لوقتنا الحالي، يعود لذلك المتصوف الفيلسوف.

ولد أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي في طوس، وهي ثاني كبرى مدن خراسان حينذاك بعد نيسابور، وتقع اليوم في شرق إيران، وكانت تلك الفترة، والمنطقة، حافلة بالنقاشات الدينية وتعدد المذاهب.