نقيب الفنانين السوريين يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة أجر ريم السواس الخيالي

كشف محسن غازي نقيب الفنانين السوريين حقيقة حصول المطربة ريم السواس على مبلغ مالي كبير مقابل إحياء حفل في اللاذقية، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، ويتم ترويجها لجمع إعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض محسن غازي لهجوم من رواد السوشال ميديا، بعد تداول أنباء عن سماحه بإقامة حفل لريم السواس مقابل 100 ألف دولار، رغم أنها معروفة بأغانيها التي تتضمن ألفاظًا خارجة.

وقال محسن غازي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "الحديث عن حصول ريم السواس على تصريح لإقامة حفل في اللاذقية مقابل 100 ألف دولار هو حديث مفبرك جملة وتفصيلاً، والقصد منه التريند وجمع لايكات، وريم السواس لم تتعاقد على حفل في سوريا، وهي لا تتقاضى هذه الأجور في حال تعاقدت، وكل ما يثار حول ذلك هو لعبة منصات ومواقع تواصل، وإن كان لديهم دليل على ذلك فليظهروه لنا".

وتابع نقيب الفنانين: "مثل هذه الأخبار كثيرة على مواقع التواصل في سوريا، القصد منها جمع اللايكات، فنحن في سوريا عندنا كل 10 أيام تقريبًا ينتشر خبر مفبرك عن ريم السواس وغيرها، لذا أطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء صفحات مواقع التواصل".

واستطرد غازي في حديثه، قائلاً: "للعلم نقابة الفنانين بسوريا أوقفت كلَّ من يغني هذه المفردات البذيئة، وتقدموا بتعهدات واعتذارات علنية بشكل مباشر ومن خلال منصات متعددة، لذا سمح لهم بالغناء مع الحرص والانضباط بالذوق العام".