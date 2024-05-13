وجهة شهيرة للعطلات.. 8 قتلى بهجوم في موريلوس المكسيكية‎ (فيديو)

أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، مقتل 8 أشخاص، في إطلاق نار، وقع السبت، في بلدية "هويتزلاك" بولاية "موريلوس" المكسيكية، وفق ما أعلنت السلطات.

ووقع الهجوم قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة "كويرنافاكا" السياحية، واستهدف أحد مستودعات تخزين الخمور، بحسب قناة "adn40" الإخبارية المكسيكية.

وأفادت القناة، التي نشرت مقطعاً يظهر لحظة الهجوم، بأن المهاجمين وصلوا على متن سيارتين وأطلقوا النار على 10 أشخاص في المكان.