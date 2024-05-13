وجهة شهيرة للعطلات.. 8 قتلى بهجوم في موريلوس المكسيكية (فيديو)
أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، مقتل 8 أشخاص، في إطلاق نار، وقع السبت، في بلدية "هويتزلاك" بولاية "موريلوس" المكسيكية، وفق ما أعلنت السلطات.
ووقع الهجوم قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة "كويرنافاكا" السياحية، واستهدف أحد مستودعات تخزين الخمور، بحسب قناة "adn40" الإخبارية المكسيكية.
وأفادت القناة، التي نشرت مقطعاً يظهر لحظة الهجوم، بأن المهاجمين وصلوا على متن سيارتين وأطلقوا النار على 10 أشخاص في المكان.
وتعد "موريلوس" وجهة شهيرة لقضاء العطل بالنسبة لسكان العاصمة مكسيكو، رغم أنها تقع على حدود ولاية "غيريرو" المضطربة.
وتنشط في ولاية "غيريرو" العديد من عصابات المخدرات وتحدث باستمرار اشتباكات مسلحة أو هجمات على مواقع مختلفة هناك.
وقال مكتب المدعي العام في "موريلوس" إن "4 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أدت مواجهة مسلحة بين الشرطة وعناصر عصابات إلى مقتل 9 أشخاص في "كويرنافاكا".
وقُتل حوالي 450 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2006، عندما أطلقت الحكومة حملة مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات بمشاركة الجيش، وفق أرقام رسمية.