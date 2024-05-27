بأجواء رومانسية.. دانا الحلاني تعلن خطوبتها (فيديو)

أعلنت دانا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خطوبتها من شاب يدعى آلان سعد.

وشاركت ابنة عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، تظهر خلاله على أحد الشواطئ برفقة عدد من أصدقائها، ليفاجئها "آلان سعد" ويقدم لها خاتم الخطبة؛ ما أثار دهشتها وجعلها تبكي وهي تحتضنه.

وعلقت دانا الحلاني على الفيديو الذي لقي رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "للأبد يبدأ اليوم".