سيدة كويتية تتكفل بالطفل "إبراهيم" بعد نجاته من زلزال سوريا

تكفلت سيدة كويتية برعاية الطفل السوري إبراهيم، الذي نجا من الموت إثر الزلزال المدمِر، الذي هزَ شمال سوريا قبل نحو أسبوعين، وحصدت صورته وحيداً من داخل المستشفى تعاطفاً واسعاً دفع كثيرين بينهم مشاهير الإعلان عن رغبتهم بتبنيه ورعايته.

وجرى انتشال الطفل إبراهيم من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى، وقيل بدايةً إنه فقد كل عائلته قبل أن يتم انتشال والده حيَاً من تحت الأنقاض، فيما فقد والدته وشقيقه وشقيقته.

ولقيت صورة إبراهيم من داخل المستشفى وهو يتناول "الموز" بيدين ووجه مليء بالجروح تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم يقل عن التفاعل الذي أثاره لقاؤه بوالده الذي حرص على رؤية ابنه فور إخراجه من تحت الأنقاض، قبل أن يتوجه إلى المستشفى للعلاج من الإصابات التي لحقت به.