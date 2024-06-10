"حالة غريبة".. محام يشهد ضد موكله في الكويت

قررت محكمة كويتية، معاقبة محامٍ بعدما قدم شهادة ضد موكله، في حادثة غريبة أثارت الكثير من ردود الفعل الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، إن دائرة تأديب المحامين في المحكمة الكلية، قررت شطب محامٍ بسبب شهادته ضد موكله.

ولم يتضح اسم المحامي المعاقب وظروف تصرفه غير المتوقع بالنظر لكونه موكلا بالدفاع عن موكله لا إدانته.

وقوبل الإعلان عن معاقبة المحامي، بتعليقات كثيرة تعجب أصحابها من تصرفه ضد موكله، وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" مستغربةً: "شلون شهد ضد موكله دايخ هذا".

والعقوبة الصادرة واحدة من عدة قرارات ضد محامين ومحاميات آخرين، بينها وقف محاميين سنة وستة أشهر لإهمال قضية واستلام أتعاب دون إنجاز، وشطب محامية استولى مندوبها على أجرة سكن بدلاً من إيداعها في المحكمة.

ويختص مجلس تأديب المحامين في المحكمة الكلية، بتأديب المحامين ومحاكمتهم فيما يُسند إلى أي محام من إخلال بواجبات مهنة المحاماة، وصولاً إلى تقرير براءته أو إدانته، من ثم مجازاته بإحدى الجزاءات التأديبية التي حددها القانون.