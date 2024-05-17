النهار انقلب ليلاً.. عاصفة مرعبة تضرب هيوستن الأمريكية (صور وفيديو)

انقطعت الكهرباء عن نحو مليون شخص في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، الخميس، جراء العواصف العاتية التي ضربت البلاد.

وشهدت المدينة واحدة من أسوأ العواصف التي مرت على البلاد في العقود الأخيرة، حيث أدت عاصفة إلى انقلاب النهار إلى ليل وسط حالة من الظلام غطت المدينة، فيما تتوقع مصادر أمريكية أن تسوء الأوضاع أكثر.