النهار انقلب ليلاً.. عاصفة مرعبة تضرب هيوستن الأمريكية (صور وفيديو)
انقطعت الكهرباء عن نحو مليون شخص في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، الخميس، جراء العواصف العاتية التي ضربت البلاد.
وشهدت المدينة واحدة من أسوأ العواصف التي مرت على البلاد في العقود الأخيرة، حيث أدت عاصفة إلى انقلاب النهار إلى ليل وسط حالة من الظلام غطت المدينة، فيما تتوقع مصادر أمريكية أن تسوء الأوضاع أكثر.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر تلك الحالة الجوية المرعبة التي شهدتها هيوستن خلال الساعات الأخيرة.
ووثق ناشطون وضع المدينة قبل وبعد العاصفة ليتضح تحول نهار هيوستن إلى ليل، فيما تواصلت سقوط الأمطار الغزيرة.
وتتحرك عواصف رعدية قوية مع هبوب رياح تقدر سرعتها بما يصل إلى 80-117 ميلاً في الساعة إلى المنطقة.
ودفعت تلك الحالة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذير من إعصار محتمل.
ودمرت العواصف خطوط نقل الكهرباء الكبيرة، وحطمت نوافذ المباني وتضررت الكثير منها بسبب الحطام المتطاير، كما تقطعت الأشجار، مما تسبب في أضرار إضافية للمباني والسيارات.
يأتي ذلك في وقت غمرت فيه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة شوارع متعددة.