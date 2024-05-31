ياسمين رئيس تحتفل بزفافها من رجل أعمال مصري

احتفلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، الخميس، بزفافها على أحد رجال الأعمال، في قلعة صلاح الدين إحدى أهم المواقع الأثرية في القاهرة.

وعقدت ياسمين رئيس قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من الممثلين.

والتقط العروسان باقة من الصور التذكارية داخل القلعة، التي جرى تداولها سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.