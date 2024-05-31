ياسمين رئيس تحتفل بزفافها من رجل أعمال مصري
احتفلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، الخميس، بزفافها على أحد رجال الأعمال، في قلعة صلاح الدين إحدى أهم المواقع الأثرية في القاهرة.
وعقدت ياسمين رئيس قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من الممثلين.
والتقط العروسان باقة من الصور التذكارية داخل القلعة، التي جرى تداولها سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزوج ياسمين رجل أعمال في مجال المقاولات، كما يعمل في استكشاف الموارد المعدنية واستخراجها وإعادة تدوير النفايات الصلبة.
ويأتي زواج ياسمين رئيس بعد عامين من طلاقها عن المخرج هادي الباجوري، الذي انفصلت عنه في فبراير/ شباط 2022، عقب تصريحات له أثارت جدلا واسعاً، عن موافقته على تقبيل زوجته في أعمالها الفنية؛ ما جعل الجميع يعتقد أن الطلاق جاء بسبب تلك التصريحات.