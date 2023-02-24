مجهول المصدر.. جسم غامض يشبه الغواصة يثير الحيرة في أستراليا
ظهر جسم غامض يشبه "الغواصة" باللون الأصفر الزاهي على أحد الشواطئ في أستراليا، ما تسبب في حيرة الخبراء، خاصة أنه لم يتم الكشف عن هويته أو الغرض منه.
وجرى العثور على الجسم الأصفر على شاطئ "دوبل أيلاند بوينت"، في منتزه "غريت ساندي الوطني" في كوينزلاند، أستراليا، يوم أمس الخميس.
والتقط أحد المارة صورة للجسم الغامض الذي وجد على الشاطئ لمحاولة التعرف عليه، وقال إنه لم ير شيئًا مثل ذلك من قبل خلال 30 عامًا من التخييم على الشواطئ القريبة.
ويشبه الجسم الغامض القارب مع عمود طويل يحمل مصباحين في نهايته، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقًا للتقارير، فإنه تم العثور على أجسام مماثلة وهي تُقطر خلف السفن ويبدو أنها كانت تستخدم لرسم خرائط لقاع المحيط، كما أنه يشبه الأجسام الأخرى التي تقوم باستكشاف الأهداف العسكرية، ولكن لم يتم تأكيد أو تحديد هويته.
وكان الجسم قد انجرف إلى الشاطئ في نفس المنطقة المجاورة لسفينة الشحن Cherry Venture التي جنحت على شاطئ تيوا في جنوب شرق كوينزلاند، أستراليا في 6 يوليو 1973 وبقيت على الشاطئ لمدة 34 عامًا حتى إزالتها في أوائل عام 2007.
ومن جانبه، قال المدير العام للسلامة البحرية في كوينزلاند، كيل ديلون إن المسؤولين كانوا على علم بجنوح عوامة، ويتم التحقيق حاليًا لتحديد مالك العوامة.
وأضاف أنهم يراقبون أيضًا مخاطر إعادة تعويم العوامة أثناء إجراء هذه التحقيقات وسيتم اتخاذ إجراءات لتأمينها إذا لزم الأمر.
وكانت صورة الجسم الغامض اجتذبت العديد من التعليقات والتكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي موقع "فيسبوك": "يبدو أنه تم وضعه هناك ثم جرفه المد والجزر"، فيما كتب مستخدم آخر: "يبدو كأنها غواصة صغيرة للاستكشاف"، ورجح آخر أنها عبارة عن علامة استرشادية يجب أن ترتكز في قاع البحر".