مجهول المصدر.. جسم غامض يشبه الغواصة يثير الحيرة في أستراليا

والتقط أحد المارة صورة للجسم الغامض الذي وجد على الشاطئ لمحاولة التعرف عليه، وقال إنه لم ير شيئًا مثل ذلك من قبل خلال 30 عامًا من التخييم على الشواطئ القريبة.

ويشبه الجسم الغامض القارب مع عمود طويل يحمل مصباحين في نهايته، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للتقارير، فإنه تم العثور على أجسام مماثلة وهي تُقطر خلف السفن ويبدو أنها كانت تستخدم لرسم خرائط لقاع المحيط، كما أنه يشبه الأجسام الأخرى التي تقوم باستكشاف الأهداف العسكرية، ولكن لم يتم تأكيد أو تحديد هويته.