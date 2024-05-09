سحب خبز شهير من أسواق اليابان بسبب "فأر صغير أسود"

سحبت السلطات اليابانية شرائح خبز أبيض من صناعة شركة شهيرة، بعد أن تبيَّن أن بعض الأرغفة تحتوي على أجزاء من الفئران.

وقالت شركة "باسكو شيكشيما"، وهي مورد رئيس للأغذية ومقرها في ناغويا، إنها ستسحب 104000 كيس من خبز باسكو من 15 محافظة بعد العثور على جزء من حيوان صغير في دفعة من خبز "تشوجوكو" فائق التخمر الذي تم إنتاجه في مصنع غرب طوكيو.

وقالت الشركة، إنه رغم اكتمال عملية سحب المنتجات الملوثة، فإنها، كإجراء احترازي، ستستدعي أيضًا عناصر أخرى تم إنتاجها من الخط نفسه، مشيرة إلى أن الخط سيتم تعليقه في الوقت الحالي حتى تكتمل التحقيقات.