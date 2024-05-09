سحب خبز شهير من أسواق اليابان بسبب "فأر صغير أسود"
سحبت السلطات اليابانية شرائح خبز أبيض من صناعة شركة شهيرة، بعد أن تبيَّن أن بعض الأرغفة تحتوي على أجزاء من الفئران.
وقالت شركة "باسكو شيكشيما"، وهي مورد رئيس للأغذية ومقرها في ناغويا، إنها ستسحب 104000 كيس من خبز باسكو من 15 محافظة بعد العثور على جزء من حيوان صغير في دفعة من خبز "تشوجوكو" فائق التخمر الذي تم إنتاجه في مصنع غرب طوكيو.
وقالت الشركة، إنه رغم اكتمال عملية سحب المنتجات الملوثة، فإنها، كإجراء احترازي، ستستدعي أيضًا عناصر أخرى تم إنتاجها من الخط نفسه، مشيرة إلى أن الخط سيتم تعليقه في الوقت الحالي حتى تكتمل التحقيقات.
وأكد ممثل الشركة لشبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الخميس أن التلوث جاء من "فأر أسود صغير".
وقالت الشركة في بيانها يوم الثلاثاء “نعتذر بشدة عن الإزعاج والمتاعب الجسيمة التي سببها هذا الأمر لعملائنا وموردينا والأطراف المعنية الأخرى”، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابة المستهلكين بالمرض.
ويعد سحب المنتج الأحدث في سلسلة من المخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية في اليابان، المعروفة بمعاييرها العالية في النظافة. ففي مارس/آذار، أمرت شركة "كوباياشي فارماسيوتيكال"، وهي شركة كبرى لتصنيع الأدوية، بسحب ثلاثة منتجات من المكملات الغذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء، التي تم ربطها بخمس حالات وفاة وأكثر من 100 حالة دخول إلى المستشفى.