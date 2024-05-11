لقاء سويدان تثير التساؤلات بفستان زفاف (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية لقاء سويدان مقطع فيديو على "إنستغرام" تظهر فيه وكأنها عروس تستعد لحفل زفاف، بارتداء فستان أبيض واحتضان باقة ورد؛ ما أثار تساؤلات لدى متابعيها.

ويتضمن الفيديو مراحل وإجراءات عروس تستعد لما قبل الزفاف وتضع التفاصيل الأخيرة لـ"ليلة العمر"، من وضع المساحيق وتصفيف الشعر، إلى استعراض أكثر من فستان أبيض.