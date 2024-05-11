لقاء سويدان تثير التساؤلات بفستان زفاف (فيديو)
نشرت الفنانة المصرية لقاء سويدان مقطع فيديو على "إنستغرام" تظهر فيه وكأنها عروس تستعد لحفل زفاف، بارتداء فستان أبيض واحتضان باقة ورد؛ ما أثار تساؤلات لدى متابعيها.
ويتضمن الفيديو مراحل وإجراءات عروس تستعد لما قبل الزفاف وتضع التفاصيل الأخيرة لـ"ليلة العمر"، من وضع المساحيق وتصفيف الشعر، إلى استعراض أكثر من فستان أبيض.
وذكر متابعون أن الفيديو قد يكون إعلاناً لمصمم أزياء، أو رغبة من الفنانة في إثارة الانتباه، إثر ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرا.
وكان الفنان المصري حسين فهمي، الغائب الحاضر في التعليقات باعتباره الزوج السابق لـ"سويدان"، والتي تحدثت عن كواليس ارتباطهما وانفصالهما في أحاديث إعلامية سابقة.
وأشارت إلى أنها لم تسع للاقتران برجل وسيم يعد حلما لأجيال متتابعة من المعجبات مثل "فهمي"؛ لأن الأهم من الشكل طباع الرجل وثقته بنفسه وثقافته.
ورفضت سويدان الإفصاح عن سبب الانفصال، موضحة أن زواجهما غلبت عليه روح الصداقة وكأنهما عشاق ولا يجمعهما الارتباط الرسمي.