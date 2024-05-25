فرانك: زلزال وشيك خلال اليومين المقبلين

حذَّر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، مجددًا من زلزال وشيك، متوقعًا أن يحدث خلال الفترة من 26 - 27 مايو/أيار الجاري.

وشارك هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس"، يوم السبت، تغريدة نقلًا عن هيئة "SSGEOS" الفلكية التي يرأسها.

وقال في منشوره المقترن برسم توضيحي: "يمكن أن تؤدي هندسة الزاوية اليمنى التي تشمل عطارد والزهرة، في 24-25 مايو، إلى زلزال أكبر، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبًا".