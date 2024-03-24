روجينا لـ"إرم نيوز": "سر إلهي" انتصار للمرأة المصرية.. وهذا أصعب مشهد
للعام الثالث على التوالي تخوض الفنانة المصرية روجينا الموسم الرمضاني بعمل من بطولتها المطلقة، ولكن هذا العام أطلت بشكل مختلف من خلال مسلسل "سر الهي" الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ 15حلقة.
وتحدثت روجينا لـ "إرم نيوز" عن المسلسل ومصاعبه، وتقييمها لتجربة الأعمال القصيرة، كذلك تحدثت عن دور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في نجاحاتها المتتالية.
لماذا قبلت بمسلسل سر إلهي؟
المسلسل قصته جميلة للغاية، السيناريست أمين جمال صنع قصة جيدة للغاية، وفكرة المسلسل تمس كل بيت مصري وعربي، وشخصياته حقيقية من المجتمع، وكل ما استجد من عادات وأفعال لم تكن موجودة في السابق، وتحدث عن الأسرة المصرية البسيطة، لذلك رأيت أن المسلسل قريب من الجمهور فوافقت بمجرد قراءتي للسيناريو.
للمرة الأولى تقدمين مسلسلًا من 15 حلقة.. كيف تقيّمين التجربة؟
تجربة ممتعة وسريعة، وأنا لا أشعر أنه مسلسل، بل 15 فيلمًا، كل حلقة لها بداية ونهاية، ونهاية الحلقة تشوّق الجمهور للحلقة التي تليها، والأحداث سريعة للغاية، لذلك الجمهور يشعر بالتشويق طيلة عرض المسلسل، ولا يخالجه الملل.
كيف رأيت ردود الأفعال حول مسلسل "سر إلهي"؟
في الحقيقة رمضان هذا العام أنا سعيدة للغاية، بسبب ردود الأفعال الرائعة من الجمهور حول مسلسل "سر إلهي"، وكل الحب الذي لامسته من الجمهور سواء في الشارع أو على مواقع التواصل، ويارب دائمًا أكون عند حسن ظن الجمهور، هذا العام "سر إلهي"، والعام القادم سنفكر ماذا نقدم للجمهور الحبيب.
حدثينا عن شخصيتك في المسلسل؟
أحببتها كثيرًا، وصدقت طيبتها وحبها لأشقائها، وأنها تريد الحفاظ على الأسرة وصابرة من أجل ذلك، إلا أن القدر وأشقاءها أبوا أن يحدث ذلك، فتجد نفسها مظلومة من كل الناس، حتى أقرب الناس إليها، وطيبتها هي من وضعتها في هذه المواقف.
المشهد الذي جمع بينك وبين الفنان أحمد بدير تصدر الترند.. حدثينا عن كواليسه؟
من أصعب المشاهد بالمسلسل، خاصة أنه جمعني بفنان كبير وعظيم وهو الفنان أحمد بدير، الذي تجمعني به علاقة خاصة، وأنا أعتبره مثل والدي، وقلت له في المسلسل "هو أنت مش بتعتبرني بنتك ولا إيه؟" كنت أقصدها بالفعل، والفنان أحمد بدير في هذا المشهد بكى كثيرًا في الحقيقة، حتى أنني كنت أحاول إضحاكه وقلت له إيه الحكاية، انت جاي تبهدلنا ولا إيه، فقال لي أن المشهد لمس قلبه، فكان صادقًا مع المشاهد لذلك وصل المشهد إلى قلوب الجماهير.
هل واجهت مشاهد صعبة أخرى بالمسلسل؟
مشهد المقابر، حيث دخلت في نوبة بكاء حقيقي وليس تمثيلًا، وحاولت أقنع نفسي أنني لست في المقابر، وأنني في ديكور مسلسل، وبكائي على ابنتي في المسلسل، ولمت نفسي كثيرًا على هذا المشهد.
شخصية نصرة هي سيدة مغلوب على أمرها، وتعرضت للظلم.. هل ثمة رسالة من تقديم هذه الشخصية؟
نصرة ليس مغلوبًا على أمرها، لو كانت هكذا ما وافقت على تقديم المسلسل، فأنا لا أقدم عملًا فيه المرأة ضعيفة، لأن المرأة هي أقوى كائن في الكون، وأنا أدعم كل قضايا المرأة، وأشعر بهن وأتأثر بهن، لذلك واجبي كفنانة أن أناقش هذه القضايا، وأسلط الضوء عليها، وسيرى الجمهور أن نصره ستبدع في الانتقام خلال الحلقات المقبلة.
هل يوجد أوجه تشابه بين نصره وروجينا؟
نعم، هناك شبه كبير بيننا، في العطاء وتحمل المسؤولية وحبها لأسرتها، وقوتها، وهذه صفات موجودة في كثير من النساء بصفة عامة.
معنى ذلك أن المسلسل يناصر قضايا المرأه؟
بالطبع.. فأنا أعتقد أن كل عمل له نصيب من اسمه، وشخصية "نصرة" هي نصرة للمرأة المصرية، نصرة في حقها، نصرة في إن محدش ييجي عليها، وربنا يجعل للمسلسل من اسمه نصيب.
ماذا عن مشاركة ابنتك للعام الثاني على التوالي بالموسم الرمضاني؟
الحمد لله مريم مشاركة بدور كويس، وموجود بالمجتمع، وهو انشغال البنات الصغيرة بالسوشال ميديا والتيك توك، واللواتي يستخدمنه لنشر قضاياهن وحكاياتهن عليها، ولكن لابد أن يكون لديهن الوعي الذي يجعلهن يعلمن بأن ليس كل شيء يمكن نشره عبر مواقع التواصل.
هل أنت من نصحت ابنتك بدخول مجال التمثيل؟
في الحقيقة أنا كنت أتمنى أن كلتا ابنتي تصبح ممثلة، مريم مثلت، لكن مايا رفضت رغم محاولتي معها، وهي خريجة معهد السينما قسم الإخراج، لكن مريم من البداية وهي لديها شغف وحب بالتمثيل، واكتشفت إنها بتمثل حاجات على تيك توك مميزة، والعام الماضي شاركت معي في "ستهم"، وقدمت دورًا صعبًا للغاية، دور بنت شوارع طيبة، وهذا العام أنا أراهن عليها لأنها تقدم دورًا صعبًا للغاية.
شخصيتك هذا الموسم مختلفة كثيرًا عن شخصيتك في العام الماضي، هل تحبين التنوع؟
بالطبع، فإذا نظرت إلى كل أعمالي لن تجد شخصية تشبه الأخرى في الشكل أو المضمون، أو الأداء، وأنا أرى أن هذه هي متعة التمثيل، فالشخصية على الورق هي كتابة، ولكن هي بالنسبة لي مشاعر ووجدان وشكل وأشياء كثيرة، وشخصية نصرة كانت مرهقة للغاية.
كيف تم اختيار الأزياء الخاصة بالمسلسل؟
وراء هذه الأزياء المخرج رؤوف عبد العزيز والاستايلست مايا حداد، وهي في الحقيقة كان لديها وجهات نظر كثيرة في الأزياء في المراحل المختلفة في شخصية نصرة، وهي مميزة في الحقيقة، والأزياء شيء مهم جدًّا.
حدثينا عن كواليس العمل مع فريق المسلسل؟
الكواليس رائعة للغاية وأنا سعيدة جدًّا بكل النجوم الكبار الذين شاركوني في المسلسل، فعدا عن كونهم زملائي نحن نعتبر إخوات، كلهم اخواتي وبحبهم والكواليس معاهم رائعة، ولما بنجتمع المخرج بيسيطر علينا بالعافية بسبب الضحك والهزار والروح الحلوة بيننا.
هل يتدخل الفنان أشرف زكي في اختياراتك؟
لا يتدخل، لكنني أنا من أستعين برأيه في كل عمل وكل مشهد، وحين يكون هناك مشهد صعب، لا أستطيع أن أصوره إلا إذا كان معي في موقع التصوير، وفي لحظات يأسي هو من يقويني ويقول لي ثقي في موهبتك، هو سندي والداعم لي وزوجي وحبيبي وكل شيء في حياتي.
ما جديد روجينا؟
لا جديد، إذ سأدخل في إجازة خلال الفترة المقبلة، من أجل الراحة بعد الإرهاق الذي تعرضت لها أثناء تصوير "سر إلهي".