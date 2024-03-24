روجينا لـ"إرم نيوز": "سر إلهي" انتصار للمرأة المصرية.. وهذا أصعب مشهد

للعام الثالث على التوالي تخوض الفنانة المصرية روجينا الموسم الرمضاني بعمل من بطولتها المطلقة، ولكن هذا العام أطلت بشكل مختلف من خلال مسلسل "سر الهي" الذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات الـ 15حلقة.

وتحدثت روجينا لـ "إرم نيوز" عن المسلسل ومصاعبه، وتقييمها لتجربة الأعمال القصيرة، كذلك تحدثت عن دور زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في نجاحاتها المتتالية.



لماذا قبلت بمسلسل سر إلهي؟

المسلسل قصته جميلة للغاية، السيناريست أمين جمال صنع قصة جيدة للغاية، وفكرة المسلسل تمس كل بيت مصري وعربي، وشخصياته حقيقية من المجتمع، وكل ما استجد من عادات وأفعال لم تكن موجودة في السابق، وتحدث عن الأسرة المصرية البسيطة، لذلك رأيت أن المسلسل قريب من الجمهور فوافقت بمجرد قراءتي للسيناريو.



للمرة الأولى تقدمين مسلسلًا من 15 حلقة.. كيف تقيّمين التجربة؟

تجربة ممتعة وسريعة، وأنا لا أشعر أنه مسلسل، بل 15 فيلمًا، كل حلقة لها بداية ونهاية، ونهاية الحلقة تشوّق الجمهور للحلقة التي تليها، والأحداث سريعة للغاية، لذلك الجمهور يشعر بالتشويق طيلة عرض المسلسل، ولا يخالجه الملل.