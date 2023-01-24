مصر.. اكتشاف أول مدينة سكنية أثرية كاملة في الأقصر (صور)

وأكد وزيري أهمية الكشف، حيث إنه كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي في محافظة الأقصر، والتي تعد امتدادًا لمدينة طيبة القديمة، مشيرًا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأواني وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.