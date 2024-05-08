"رفس" مراهقَين عامل توصيل في الكويت يثير غضباً واسعاً (فيديو)

أثار اعتداء مروع من قبل مجهولين على عامل توصيل طلبات ردود فعل غاضبة في الكويت، بعدما وثق المعتدون في مقطع فيديو دفعهم للعامل خلال قيادته دراجة نارية على الطريق، قبل أن يسقط أرضاً بشكل خطر.

وأظهر مقطع الفيديو ما بدا أنهم مراهقون يتحدثون بعض الكلمات المحكية باللهجة الكويتية، وقد اقتربوا بسيارتهم من عامل التوصيل، قبل أن يدفعه أحدهم بطلب من الآخر ويسقط أرضاً.

ونشر حساب "المجلس" الإخباري الكويتي مقطع الفيديو في موقع "إكس"، وقال إنهما شابان "رفسا" عامل توصيل طلبات في الطريق العام، في أثناء قيادة دراجته النارية وإسقاطه، معرّضين حياته للخطر.