"رفس" مراهقَين عامل توصيل في الكويت يثير غضباً واسعاً (فيديو)
أثار اعتداء مروع من قبل مجهولين على عامل توصيل طلبات ردود فعل غاضبة في الكويت، بعدما وثق المعتدون في مقطع فيديو دفعهم للعامل خلال قيادته دراجة نارية على الطريق، قبل أن يسقط أرضاً بشكل خطر.
وأظهر مقطع الفيديو ما بدا أنهم مراهقون يتحدثون بعض الكلمات المحكية باللهجة الكويتية، وقد اقتربوا بسيارتهم من عامل التوصيل، قبل أن يدفعه أحدهم بطلب من الآخر ويسقط أرضاً.
ونشر حساب "المجلس" الإخباري الكويتي مقطع الفيديو في موقع "إكس"، وقال إنهما شابان "رفسا" عامل توصيل طلبات في الطريق العام، في أثناء قيادة دراجته النارية وإسقاطه، معرّضين حياته للخطر.
وطالب مدونون كويتيون كثر رجال الأمن بالتحقق من صحة الفيديو، وملاحقة المتورطين فيه إن كان في الكويت كما يبدو لكثيرين.
وتساءل آخرون عن مصير عامل التوصيل بعد سقوطه الخطير من دراجته النارية، وسط تعاطف واسع معه.
وقال المغرد راكان العجمي: "حسبي الله عليهم شخص متغرب ويسوق سيكل وراتبه ما يوصل 150 يتعرض للمطر والحر والغبار عشان يعيش أهله تسوون فيه هالفعل! أتمنى من وزارة الداخلية القبض عليهم بـ أقرب وقت".
وكتب آخر: "أتمنى تكون قضيتهم شروع بالقتل ويدفعون تعويضا كبيرا..".
واتهم مدونون آخرون المعتدين بأنهم متعاطو مخدرات.