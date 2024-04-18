اليمن.. "منخفض المطير" يودي بحياة شخص ويتلف 33 شبكة كهرباء في حضرموت

تسبب منخفض المطير الجوي الذي اجتاح محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، الأربعاء، بوفاة شخص، إلى جانب إحداث أضرار مادية متفرقة بعدد من الممتلكات والمشاريع العامة، من بينها إتلافه لـ33 شبكة كهرباء وفق تقارير رسمية أولية.

وقال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية أمين بارزيق: "إن التقارير الأولية للأمطار والسيول، سجلت وفاة مواطن واحد، بالإضافة إلى تسببها بأضرار طالت الطرقات الأسفلتية العامة، والأراضي الزراعية المختلفة، وجرف مجموعة من سيارات ومركبات المواطنين".

وأوضح بارزيق خلال استعراضه الأضرار الأولية الناجمة عن المنخفض الجوي أن المياه تسببت بشكل متفاوت بإعطاب وإتلاف حوالي (33) شبكة كهرباء، تغذي أماكن متفرقة من المناطق والأحياء، فضلاً عن تسببه بإتلاف عدد من شبكات المياه المركزية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت".

في غضون ذلك أعربت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، عن مخاوفها من احتمالية حدوث انهيارات صخرية من الجبال والهضاب الجبلية المطلة على مدينة المكلا، جراء هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه السيول، لافتة إلى أنها تهدد سلامة وحياة المواطنين.

وحذرت الهيئة، عبر مديرها فائز باصرة، الأهالي الذين يقطنون في منازل ومساكن تقع في محيط الجبال وعلى مقربة من الهضاب الجبلية وأسفل المنحدرات الصخرية، بالابتعاد عن تلك المناطق واللجوء إلى أماكن أخرى أكثر أماناً.