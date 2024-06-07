قنافذ البحر الأحمر في خطر إثر وباء "قاتل"

أعلن علماء في إسرائيل عن انتشار جائحة تنتقل عن طريق البحر، بعد أن قضت على مجموعات من القنافذ في البحر الأحمر، مؤكدين أنها بدأت تقضي على هذه الأنواع في مناطق من المحيط الهندي، وقد تمتد إلى أماكن أخرى من العالم.

ووفق وكالة "رويترز"، تشتهر الأنواع المتضررة من قنافذ البحر بأنها تحمي الشعاب المرجانية، ويعرض نفوقها النظام البيئي للشعاب المرجانية الهش بالفعل لمزيد من المخاطر.

ورُصدت الجائحة لأول مرة في خليج العقبة قبل عام، ويقول الباحثون إنهم استطاعوا منذ ذلك الحين تحديد العامل المسبب للمرض من خلال التحليل الجزيئي.

ويربط الباحثون بين المرض وبين النفوق الجماعي في البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية، وحتى جزيرة ريونيون قبالة مدغشقر.

ونقلت الوكالة عن عالم الحيوان في جامعة تل أبيب ومتحف شتاينهاردت للتاريخ الطبيعي، عمري برونشتاين، قوله إن المرض يؤدي لنفوق القنافذ بسرعة وبعنف، حتى أن مستعمرات قد تُفقد في خلال يومين فقط، مما يجعل من الصعب تحديد العدد النافق.