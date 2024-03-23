الداعية وسيم يوسف يؤكد إصابته بالسرطان (فيديو)

أكد الداعية الإماراتي وسيم يوسف، إصابته بمرض السرطان، وذلك بعد أن تواردت أنباء عن إصابة مقدم البرامج الدينية الشهير بالمرض الخبيث.

وقال في فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ردًّا على سؤال أحد متابعه أنه نتيجة فحص أجراه للتأكد من الإصابة جاءت إيجابية، وهو ما يؤكد إصابته.

وتبع الداعية الإماراتي إعلانه عن الإصابة بشكر الله على ما اعتبره "إبتلاء من الله عز وجل"، لكنه لم يعلن ما نوع السرطان الذي أصابه.