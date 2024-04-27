الظهور الأخير للبلوغر "أم فهد" قبل اغتيالها (فيديو)
وثقت الشابة العراقية غفران سوادي، الشهيرة بـ"أم فهد"، والتي اغتيلت قبل ساعات على يد مجهولين أمام منزلها، آخر ظهور لها في صالون تجميل، أمس الجمعة.
وعلى حسابيها في "سناب شات" و"إنستغرام"، نشرت "أم فهد" مقطع فيديو قصيرا لها من صالون تجميل، على أنغام أغنية عراقية شعبية، بينما كانت تبدو سعيدة.
ويعتبر هذا الظهور هو الأخير قبل ساعات فقط من اغتيالها على يد مجهولين، بينما انتشرت صورة لها في سيارتها وهي جثة هامدة، بعد إطلاق النار عليها، داخل مركبتها.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن مقتل البلوغر العراقية على يد مجهولين، ولفت مصدر لـ"إرم نيوز" أن القاتل لم يستهدف فقط البلوغر "أم فهد" بل سرق هاتفها بعد اغتيالها؛ ما يشير كذلك إلى أن هاتفها مستهدف من قبلهم.