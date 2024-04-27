الظهور الأخير للبلوغر "أم فهد" قبل اغتيالها (فيديو)

وثقت الشابة العراقية غفران سوادي، الشهيرة بـ"أم فهد"، والتي اغتيلت قبل ساعات على يد مجهولين أمام منزلها، آخر ظهور لها في صالون تجميل، أمس الجمعة.

وعلى حسابيها في "سناب شات" و"إنستغرام"، نشرت "أم فهد" مقطع فيديو قصيرا لها من صالون تجميل، على أنغام أغنية عراقية شعبية، بينما كانت تبدو سعيدة.