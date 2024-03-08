رحيل عبدو شريف.. العندليب المغربي الذي أطرب الملايين

ولد عبدو شريف عام 1971 في مدينة الدار البيضاء، وهو ينتمي لعائلة فنية عريقة، فهو ابن أخ الموسيقار عبد الوهاب أكومي، أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى المغربية في الخمسينات.

ولم يقرر الراحل امتهان الفن والغناء إلا بعد إكمال دراسته في الأدب، وتخطيطه لسيرة مهنية في علم النفس، وإن كان بدأ الغناء بشكل غير محترف في سن الـ17، ثم غرد العندليب الجديد خارج السرب المعاصر وآل على نفسه الوفاء لزمن كان يتمنى لو عاش فيه.

حرص الراحل منذ البدايات على الوصول إلى قلوب الناس، فكان له ذلك على مدى واسع، من خلال الأغاني التي أداها بعمق ورهافة حس وصدق، ما جلب إليه الأنظار وجعله يرتقي سلم الشهرة بخطى ثابتة، ملتحقا بكبار أسماء الأغنية في العالم العربي.