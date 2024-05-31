بعد "حق عرب".. أحمد العوضي يحجز أول مقعد في موسم رمضان 2025

تعاقد الممثل المصري أحمد العوضي مع المنتج تامر مرسي على بطولة مسلسل جديد يخوض به سباق الموسم الدرامي الأهم خلال العام المقبل، ليكون بذلك أول فنان يحجز مقعداً في الموسم.

ويتجدد تعاون العوضي مع السيناريست محمود حمدان بعد نجاحهما الموسم الماضي في مسلسل "حق عرب"، حيث أكد الأخير أن العوضي سيكتسح الموسم، حسب تعبيره.

وكتب محمود حمدان عبر حسابه في "فيسبوك": "بإذنك يارب نجاح واكتساح، موعدنا رمضان 2025.. الواقفون على القمة لم يهبطوا من السماء".

وعلم "إرم نيوز" من مصدر خاص أن أحمد العوضي سيستمر في تقديم الثيمة الشعبية التي اعتاد عليها خلال المواسم الماضية، ومن المحتمل أن يتولى المخرج إسماعيل فاروق إخراج المسلسل الجديد وهو نفسه مخرج "حق عرب".

وحقق الفنان أحمد عوضي نجاحاً كبيراً في "حق عرب" الموسم الرمضاني الماضي، والذي يعدّ أولى بطولاته المطلقة بعد سلسلة من النجاحات حققها في تعاونه مع زوجته السابقة الممثلة ياسمين عبدالعزيز.