مرض خطير يهدد حياة البشر ينتشر في ولاية أمريكية

حذر خبراء الصحة في الولايات المتحدة من مرض مميت يهدد حياة البشر وتفشى بين القنادس في جميع أنحاء ولاية يوتا الأمريكية.

المرض الذي يعرف بـ "تولاريميا"، أو بحمى الأرانب وحمى ذبابة الغزلان أيضا، قد يسبب تقرحات على الجلد وتورم الغدد، وأعراض أخرى أيضا إذا انتقل إلى الإنسان.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" فقد عثر قسم موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على بقايا 9 قنادس ميتة بسبب مرض "تولاريميا"، الأمر الذي صدم الخبراء نظرا لوقوع آخر حالة نفوق حيوان مرتبطة بالمرض في عام 2017.

وفق خبراء ينتقل المرض عادة من لدغة القُراد أو ذبابة الغزلان، عن طريق الاتصال المباشر بدم الحيوانات المصابة أو شرب المياه الملوثة، أو تناول لحم أرنب مصاب غير مطبوخ جيدا.