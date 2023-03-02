طبيب تجميل يكشف عن تمرين رياضي يعجّل الشيخوخة

على الرغم من أهمية ممارسة تمرين الجري لصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن طبيب التجميل الأمريكي الشهير "جيرالد إمبر" يحذر مرضاه من ممارسته، مؤكدًا أنه يُعجل من ظهور علامات الشيخوخة.

وقال الدكتور إمبر، المتخصص في عمليات تجميل وشد الوجه الجراحي منذ عقود، عبر فيديو نال أكثر من 1.8 مليون مشاهدة على "تيك توك" إن "الجري" له تأثير خطير على البشرة.

وأكد الدكتور إمبر: "وجوه العدائين هزيلة وباهتة ومترهلة. الجري لا يضر الركبتين والكاحلين فقط، بل يجعلك تبدو أكبر سنًّا".

وأضاف: "الجري لمسافات طويلة يوميًّا يُعرض جلد الوجه وأنسجته الدهنية للتلف إثر الهز المتواصل. كما إن هناك عوامل أخرى تزيد من ضرر الجري على البشرة، أبرزها التعرض لأشعة الشمس الذي ينجم عنه ظهورالتجاعيد والبقع".