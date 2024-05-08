رقصة "الجوبي" العراقية تحيل 4 منتسبين أمنيين للتحقيق

أحمد عبد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إحالة أربعة منتسبين لها للتحقيق، بعد انتشار فيديو لهم وهم يشاركون بالزي العسكري الرسمي بدبكة عربية "الجوبي".

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "إرم نيوز"، إنها "شكلت مجلسا تحقيقيا بحق أربعة من منتسبيها ظهروا على مواقع التواصل وهم يقومون بدبكة (الجوبي) بالزي العسكري، في إحدى الحفلات المصورة".

وأكدت الوزارة، أنها "ستعاقب أيّ منتسب أو ضابط يمارس أيّ عمل من شأنه أن يمسّ بسمعة الوزارة وتاريخها العريق، ولن يكون هناك أيّ أحد خارجا عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يُسيء للوزارة".

وأصدرت الحكومة العراقية في 24 من أبريل/نيسان 2024، قراراً بتقييد القادة وضباط الجيش بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت على إثر ظهور ضباط في مقاطع اعتُبرت "مُهينة" للمؤسسة الأمنية، كما تم الكشف عن شبكة ابتزاز إلكتروني تورط فيها ضباط رفيعو المستوى.

هذا في وقت وجّه فيه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بحذف جميع الصفحات والمواقع الممولة من قبل القادة والضباط، والذين يقومون بالترويج بدعايات غير مبررة وبالزي العسكري فوراً ومنع هذه الظواهر، بحسب بيان للدفاع.

وشهد العراق عشرات الحوادث المشابهة التي لاقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب حساسية ورمزية الزي العسكري، ولا سيما الضباط من أصحاب الرتب العليا.