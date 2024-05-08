لماذا لم يحضر بن آفليك حفل "ميت غالا" إلى جانب زوجته جنيفر لوبيز؟

أثارت المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز مخاوف بشأن علاقتها بزوجها الممثل بن أفليك، بعد ظهورها وحيدةً في حدث الموضة الذي لا يُنسى "ميت غالا".

المغنية والممثلة، البالغة من العمر 54 عاماً، صعدت على درجات متحف "متروبوليتان" للفنون، يوم الإثنين، من دون زوجها، علمًا أنهما يرافقان بعضهما البعض في أغلب الأحداث من هذا المستوى، ولا يفشلان في التباهي بعروض المحبة على السجادة الحمراء.

ومع ذلك، كشف أحد المطلعين عن السبب الحقيقي وراء عدم تمكن أفليك من حضور هذا الحدث، إذ قال لموقع In Touch، يوم الثلاثاء: "إن عدم تواجد بن في حفل ميت غالا مع جينيفر، ناجم عن عذر كبير إذ إنه يعمل، ومع ذلك فإنه أثار أسئلة أكثر مما يريده أي منهما، فحتى معلقي الموضة على السجادة الحمراء كانوا في حيرة من أمرهم، معتقدين أن بن سيكون خلف جينيفر مباشرة، لكنها ظهرت بمفردها ما صدم الكثير من الناس".

لوبيز، التي ارتدت فستانًا مخصصًا من تصميم شياباريلي، شاركت في الحفل جنبًا إلى جنب مع النجوم "زيندايا"، و"باد باني"، و"كريس هيمسوورث".