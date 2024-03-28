حسن عسيري ينفعل على رامز جلال.. ويصف فعلته بـ"قلة الأدب" (صور)

انفعل الفنان السعودي حسن عسيري على رامز جلال خلال وقوعه ومواطنته أصايل محمد، ضحايا لحلقة الليلة من برنامجه "رامز جاب من الآخر"، واصفا ما يقوم به بـ"قلة الأدب".

واستقبل رامز جلال حسن عسيري وأصايل محمد بمقدمته المعهودة قائلا: "حلقة النهاردة بصلح بيها خطأ قديم، من كام سنة استضفت زميل من السعودية وقرصت عليه شوية، لدرجة إنه صوّت زي الولية، والناس نسيو تاريخه كله وافتكروا الحلقة ديا، مكانش قصدي أعرضه للإهانة والتجريح، رغم إنه شتمني وقال كلام قبيح".

وأضاف جلال: "جايبه النهاردة مع نجمة شابة من نفس البلد، لأجل ما يدافع عنها ونشوف الصبر والجلد، خد فرصتك واثبت للناس جرأتك، دافع عن المزة وورينا قوتك".