أول تعليق من عصام صاصا بعد خروجه من السجن

قال مغني المهرجانات المصري عصام صاصا معلقا على حادثة الدهس بعد قضائه يوما في السجن، إن ما حصل كان قضاء ربنا.

وفي أول تعليق له بعد إخلاء سبيله قال عصام صاصا على خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "الحمد لله على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل، ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعشته الساعات اللي فاتت".

وأضاف صاصا في تدوينته: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل إخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يؤذي حد بس ده قضاء ربنا".

وعن تفاصيل الواقعة أوضح عصام صاصا: "أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، يا ريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة".