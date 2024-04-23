فيلم "أوه الحب".. أفعوانية حب وعنف ورقص في مهرجان كان

إن مجرد استشهاد المخرج الفرنسي "جيل لولوش" بمارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو وقصة الجانب الغربي (1957) كمراجع لفيلمه "أوه الحب" L’amour ouf الموسيقي الكوميدي الرومانسي يجعل عشاق هذا النوع من السينما ينتظرونه بفارغ الصبر في أيار القادم ضمن مهرجان كان.

ويزيد من التشويق الإعلان الذي جاء في مايو 2023 أن ميزانية الفيلم ستبلغ ما يقرب 32 مليون يورو (34 مليون دولار أمريكي)، ما يجعل فيلم نبض القلوب Beating Hearts، حسبما ترجمه صُنَّاعه للإنكليزية، أكبر استثمار لأستوديو كانال لفيلم باللغة الفرنسية، وهذا السخاء الإنتاجي لا بد سيترك أثره على جماليات الشريط السينمائي الذي صوِّر في أكثر من عشرة مواقع ضمن فرنسا.

"أوه الحب" كتبه لولوش بالشراكة مع أودري ديوان وأحمد حميدي وجوليان لامبروشيني، استنادًا إلى رواية "جاكي تحب جونسر، حسنًا؟" للكاتب الأيرلندي نيفيل طومسون الصادرة عام 1997، وتمتد حكايته على مدى عشرين عامًا تبدأ في شمال شرق فرنسا مع مراهقَين وقعا في الحب بجنون، فتاة تنتمي إلى عائلة من الطبقة الغنية، وشاب عائلته من الطبقة العاملة. لكن قصة حبهما سرعان ما كشفت أنه محكوم عليها بالفشل عندما ينتهي الأمر بالشاب بأن يصبح مجرمًا ويقضي 12 عامًا من حياته في السجن.