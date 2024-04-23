فيلم "أوه الحب".. أفعوانية حب وعنف ورقص في مهرجان كان
إن مجرد استشهاد المخرج الفرنسي "جيل لولوش" بمارتن سكورسيزي وكوينتين تارانتينو وقصة الجانب الغربي (1957) كمراجع لفيلمه "أوه الحب" L’amour ouf الموسيقي الكوميدي الرومانسي يجعل عشاق هذا النوع من السينما ينتظرونه بفارغ الصبر في أيار القادم ضمن مهرجان كان.
ويزيد من التشويق الإعلان الذي جاء في مايو 2023 أن ميزانية الفيلم ستبلغ ما يقرب 32 مليون يورو (34 مليون دولار أمريكي)، ما يجعل فيلم نبض القلوب Beating Hearts، حسبما ترجمه صُنَّاعه للإنكليزية، أكبر استثمار لأستوديو كانال لفيلم باللغة الفرنسية، وهذا السخاء الإنتاجي لا بد سيترك أثره على جماليات الشريط السينمائي الذي صوِّر في أكثر من عشرة مواقع ضمن فرنسا.
"أوه الحب" كتبه لولوش بالشراكة مع أودري ديوان وأحمد حميدي وجوليان لامبروشيني، استنادًا إلى رواية "جاكي تحب جونسر، حسنًا؟" للكاتب الأيرلندي نيفيل طومسون الصادرة عام 1997، وتمتد حكايته على مدى عشرين عامًا تبدأ في شمال شرق فرنسا مع مراهقَين وقعا في الحب بجنون، فتاة تنتمي إلى عائلة من الطبقة الغنية، وشاب عائلته من الطبقة العاملة. لكن قصة حبهما سرعان ما كشفت أنه محكوم عليها بالفشل عندما ينتهي الأمر بالشاب بأن يصبح مجرمًا ويقضي 12 عامًا من حياته في السجن.
الفترة الزمنية التي يحكي عنها الفيلم هي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث نشأ جاكي وكلوتير بين مقاعد المدرسة الثانوية وأرصفة الميناء. هي تدرس، وهو يتسكع. ومن ثم تتقاطع مصائرهما ويكون الحب المجنون بينهما، ورغم كل محاولات الحياة أن تفصل بينهما فإنها لن تنجح فهذان الاثنان كما وصفهما المخرج الفرنسي "مثل البطينين في القلب".
الفيلم الذي جاء كإنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا، من بطولة فرانسوا سيفيل، وأديل إكسارشوبولوس، ويضم فريق الممثلين إلى جانبهما كلّا من: مالك فريكة، ومالوري وانيك، وآلان شابات، وبينوا بويلفورد، وفنسنت لاكوست، وجان باسكال زادي، وإيلودي بوشيز، وكريم ليكلو، ورافائيل كوينارد، وأنتوني باجون.
أفعوانية حب وعنف ورقص
وفي سياق متصل وصف المنتجان آلان أتال وهوغو سيليغناك فيلم "أوه الحب" بأنه "أفعوانية حب تمزج بين الحب والعنف والرقص"، ولفتا إلى أنه تم التعاقد مع مجموعة الرقص "La Horde" لتصميم ثلاث رقصات للفيلم، كما ستتضمن الموسيقى التصويرية أغاني من الثمانينيات والتسعينيات لفنانين وفرق مثل: The cure العلاج، New Order النظام الجديد، مادونا، ناس، وجاي زي.
ومن الجدير ذكره أن أستوديو كانال StudioCanal سيعرض الفيلم في فرنسا في 16 أكتوبر 2024. أما خارج فرنسا فسيصدر الفيلم بعنوان نبض القلوب Beating Hearts. وهو أول فيلم يتم الاستحواذ عليه بشكل مشترك بواسطة كانال بلس Canal Plus ونيتفليكس والتلفزيون الفرنسي، وسيتم تقديم الفيلم للمشتركين في "يونيفرانس رانديفو" في باريس يناير 2024.